Kapvergunning boom in Raamsdonksveer geweigerd

De gemeente Geertruidenberg heeft een aanvraag voor het kappen van een boom aan de Poelstraat 11 in Raamsdonksveer afgewezen. Het besluit werd genomen op 13 juli 2026.

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De aanvraag betrof het vellen van een houtopstand die op de bomenlijst van Raamsdonksveer staat. De boom bevindt zich op het terrein van de Poelstraat 11, met postcode 4941AL.

Het besluit en de bijbehorende stukken kunnen op verzoek worden ingezien. De termijn voor het indienen van een bezwaar tegen het besluit loopt tot en met 25 augustus 2026.