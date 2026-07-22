Bedrijf wil mestvergistingsinstallatie aanpassen in Knegsel

FarmFuel B.V. heeft een vergunning aangevraagd voor het wijzigen van een mestvergistingsinstallatie aan de Vessemseweg 15 in Knegsel.

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Het bedrijf FarmFuel B.V. wil aanpassingen doen aan zijn mestvergistingsinstallatie. Hiervoor heeft het op 15 juli 2026 een aanvraag ingediend bij de gemeente Eersel. De locatie van de installatie is aan de Vessemseweg 15 in Knegsel.

De aanvraag valt onder de regels van de Omgevingswet. Het gaat om een wijziging binnen de MBA-activiteit (mestbewerking en -afzet) van de veehouderij. Het verzoek heeft het DSO-nummer 2026071500180 en is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-011969.