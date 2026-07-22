Vergunning verleend voor bomenkap in Eersel

De gemeente Eersel heeft een vergunning verleend voor het kappen van bomen en opschonen van het terrein aan de Bisschop Rythoviusweg.

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Op maandag 20 juli 2026 heeft de gemeente Eersel toestemming gegeven voor het verwijderen van bomen en het opruimen van het terrein aan Bisschop Rythoviusweg 11. Het besluit heeft kenmerk 07709062.

Volgens de gemeente kan deze vergunning mogelijk gevolgen hebben voor de directe omgeving. Het besluit ligt vanaf 21 juli 2026 zes weken ter inzage.