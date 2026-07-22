Vergunning voor woningbouw in Steensel verleend

De gemeente Eersel heeft toestemming gegeven voor de bouw van een woning aan de Eindhovenseweg 42 in Steensel. Het besluit is op 20 juli 2026 genomen en betreft een afwijking van het bestemmingsplan.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning maakt het mogelijk om een nieuwe woning te bouwen op het adres Eindhovenseweg 42 in Steensel. Dit besluit valt onder een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat het afwijkt van de standaard bestemmingsregels.

Het kenmerk van deze vergunningaanvraag is 07708896. Het besluit van de gemeente Eersel ligt vanaf nu zes weken ter inzage voor geïnteresseerden.