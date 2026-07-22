Inpandige mantelzorgwoning gepland in Rijsbergen

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een inpandige mantelzorgwoning aan de Heistraat 2 in Rijsbergen.

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Op 18 juli 2026 heeft de gemeente Zundert de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600865. Het gaat om het bouwen van een mantelzorgwoning binnen een bestaande woning. Dit type woning is bedoeld om zorg dichtbij huis mogelijk te maken.

De aanvraag is onderdeel van een bouwactiviteit en wordt behandeld volgens de regels van het omgevingsplan. Inwoners kunnen de aanvraag bekijken door een afspraak te maken met het vergunningenteam van de gemeente Zundert. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat de gemeente een besluit heeft genomen.