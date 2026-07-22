Grond wordt toegepast langs Achtmaalseweg in Zundert

Langs de Achtmaalseweg in Zundert is een melding afgehandeld voor het toepassen van grond of baggerspecie. Dit gebeurde op maandag 20 juli 2026. Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving.

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De melding heeft betrekking op het gebruik van grond of baggerspecie, wat betekent dat deze materialen worden toegepast op een bepaalde locatie. Dit kan bijvoorbeeld zijn om het terrein op te hogen of aan te leggen. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z2026-00019237 en werd afgehandeld op 20 juli.

Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen deze melding. Meer details over de melding zelf zijn niet openbaar beschikbaar.