Woning in Zundert mogelijk uitgebreid met dakopbouw

De gemeente Zundert heeft een aanvraag ontvangen voor een dakopbouw op een woning aan de Wernhoutseweg. Het gaat om een mogelijke verbouwing en uitbreiding van het pand.

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Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Zundert een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het verbouwen en vergroten van een woning door middel van een dakopbouw aan de Wernhoutseweg 30 in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0879ZV202600868.

De aanvraag omvat twee soorten bouwactiviteiten: wijzigingen in het omgevingsplan en technische bouwmaatregelen. Het indienen van bezwaar of beroep is op dit moment niet mogelijk. Dit kan pas zodra er een beslissing is genomen over de vergunning. Wie meer informatie wil, kan een afspraak maken met het team vergunningen van de gemeente Zundert.