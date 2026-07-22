Uitbreiding terras bij woning in Steenbergen goedgekeurd

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden van een terras bij een woning aan de Oost-Havendijk.

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Het besluit is op 20 juli 2026 genomen en betreft een uitbreiding van het terras bij de bestaande woning op het perceel Oost-Havendijk 8 in Steenbergen. De vergunning is op dezelfde datum naar de aanvrager gestuurd en geregistreerd onder nummer 0851Z260700000084.

Het gaat om een aanpassing aan het bestaande terras die binnen de regels van de omgevingsvergunning past. De stukken die bij de vergunning horen zijn in te zien bij de gemeente Steenbergen.