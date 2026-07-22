Herstel kade Fort Henricus goedgekeurd

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het herstel van de kade bij Fort Henricus aan de Steenbergsche Vliet.

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Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om herstelwerkzaamheden aan de kade van Fort Henricus, gelegen aan de Steenbergsche Vliet. Het besluit is dezelfde dag naar de aanvrager verzonden.

De vergunning maakt het mogelijk om de kade te renoveren en daarmee mogelijk verdere schade te voorkomen. Het herstel kan bijdragen aan het behoud van deze historische locatie. Dit besluit is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000385.