Plannen voor recreatiepark in Nieuw-Vossemeer

Er is een vergunning aangevraagd voor een recreatiepark aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer.

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De gemeente Steenbergen heeft op 15 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning betreft het realiseren van een recreatiepark op een perceel aan de Veerweg in Nieuw-Vossemeer. Het dossier is geregistreerd onder nummer 0851Z260700000638.

De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn op dit moment nog niet openbaar. De gemeente zal een besluit nemen en dit publiceren in een nieuw bericht. Pas dan kunnen geïnteresseerden de stukken bekijken en eventueel reageren.