Termijn verlengd voor vergunning dakkapel in Kruisland

De gemeente Steenbergen heeft de termijn verlengd voor de aanvraag om een dakkapel te plaatsen aan de Roosendaalseweg 107 in Kruisland. Het gaat om zes extra weken.

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Op 9 juni 2026 heeft de gemeente Steenbergen een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De vergunning betreft het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Roosendaalseweg 107, 4756 AB Kruisland.

Het college heeft de beslistermijn op deze aanvraag op 20 juli 2026 met zes weken verlengd. Deze verlenging is toegestaan binnen de wettelijke kaders. Het dossier is geregistreerd onder nummer 0851Z260600000393.

Tegen de verlenging van de termijn kan geen bezwaar worden gemaakt. Zodra er een beslissing op de vergunningaanvraag is genomen, wordt hierover een nieuw bericht gepubliceerd.