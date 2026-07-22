CO2 tank en verdamper mogen worden geplaatst in Steenbergen

De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een CO2 tank en verdamper aan de Stierenweg 17.

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Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het gaat om het plaatsen van een CO2 tank en een verdamper op het perceel aan de Stierenweg 17. Het besluit is op dezelfde dag naar de aanvrager verzonden en geregistreerd onder nummer 0851Z260600000019.

De vergunning maakt het mogelijk om deze installaties op de genoemde locatie te realiseren. Het gaat om een tank voor koolstofdioxide (CO2) en een verdamper, een apparaat dat vloeistof omzet in gas. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor industriële toepassingen of opslag.