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Onderhoud aan woningen in Dinteloord krijgt groen licht
Vandaag om 10:04
De gemeente Steenbergen heeft toestemming gegeven voor onderhoud aan negen woningen aan de Van Speykstraat in Dinteloord.
Op 20 juli 2026 heeft de gemeente Steenbergen een besluit genomen over een omgevingsvergunning voor het projectmatig onderhouden van negen woningen aan de Van Speykstraat 1 t/m 17 in Dinteloord. Het besluit is op diezelfde datum naar de aanvrager verzonden en geregistreerd onder nummer 0851Z260700000196.
De vergunning maakt het mogelijk om de woningen op deze locatie grondig te onderhouden. Het besluit is onderdeel van een projectmatige aanpak en heeft betrekking op percelen die binnen de genoemde adressen vallen.
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