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Vergunning verleend voor Cafetaria de Lend in Reusel
Vandaag om 10:04
De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor de exploitatie van Cafetaria de Lend aan de Schoolstraat in Reusel.
De exploitatievergunning voor Cafetaria de Lend aan Schoolstraat 24 is op 20 juli 2026 door de gemeente Reusel-De Mierden verleend. Dit betekent dat de cafetaria officieel mag worden geëxploiteerd op deze locatie.
Het besluit is gepubliceerd om inwoners te informeren over mogelijke veranderingen in hun omgeving. Het kenmerk van de vergunningzaak is 16676494. Het besluit ligt zes weken ter inzage.
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