Rectificatie melding opslag kuilvoer in Lage Mierde

De gemeente Reusel-De Mierden heeft een rectificatie gepubliceerd over een eerdere melding bij rundveehouderij Bewust Rundvee V.O.F. aan de Neterselsedijk 12a in Lage Mierde.

Gevonden voor jou

Het gaat om een melding volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) die op 15 juli 2026 was gepubliceerd. Deze melding is vervangen en heeft betrekking op het opslaan van kuilvoer en gevaarlijke stoffen op het terrein van de rundveehouderij.

De melding is gedaan op 27 maart 2026 en heeft de DSO-verzoeknummers 2026032700920 en 2026032700916. Dit soort meldingen zijn uitsluitend bedoeld als kennisgeving en bieden geen mogelijkheid voor bezwaar.

Voor administratieve doeleinden is de melding gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-006105. Dit nummer moet worden vermeld bij verdere correspondentie. De gemeente vraagt bij e-mailcontact het zaaknummer in de onderwerpregel te plaatsen.