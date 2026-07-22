Vergunning jeugdvakantiewerk Hooge Mierde verleend

De gemeente Reusel-De Mierden heeft toestemming gegeven voor jeugdvakantiewerk van 10 tot en met 14 augustus 2026 aan de St. Cornelisstraat in Hooge Mierde.

Gevonden voor jou

De vergunning is op maandag 20 juli 2026 verleend en valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en Bijzondere wetten. Het evenement vindt plaats op het adres St. Cornelisstraat 41a en heeft als kenmerk 16676294.

Met deze vergunning is het jeugdvakantiewerk in Hooge Mierde tot en met 2030 goedgekeurd. Het besluit kan gevolgen hebben voor de directe omgeving van het evenement.