Vergunning verleend voor vellen dode boom in Heeze

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het vellen van een dode boom aan Heezerenbosch 10a in Heeze. Het besluit is genomen op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op het vellen van houtopstanden. Het gaat specifiek om een dode boom op het adres Heezerenbosch 10a in Heeze.

Belangrijke stukken over dit besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis. De vergunning kan ook per e-mail worden opgevraagd bij de gemeente Heeze-Leende.