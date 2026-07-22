Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor vellen dode boom in Heeze

Vandaag om 10:05

De gemeente Heeze-Leende heeft een vergunning verleend voor het vellen van een dode boom aan Heezerenbosch 10a in Heeze. Het besluit is genomen op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning heeft betrekking op het vellen van houtopstanden. Het gaat specifiek om een dode boom op het adres Heezerenbosch 10a in Heeze.

Belangrijke stukken over dit besluit liggen ter inzage op het gemeentehuis. De vergunning kan ook per e-mail worden opgevraagd bij de gemeente Heeze-Leende.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Heeze-Leende

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.