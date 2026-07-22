Boskant kermis in Sint-Oedenrode: vergunning aangevraagd

Voor de Boskant kermis op het Ritaplein in Sint-Oedenrode is een vergunning aangevraagd. Het evenement staat gepland van 16 tot en met 18 oktober 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Meierijstad heeft op 19 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het betreft de jaarlijkse Boskant kermis, die van 16 tot en met 18 oktober 2026 zal plaatsvinden op het Ritaplein in Sint-Oedenrode.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke procedure. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, tenzij er meer tijd nodig is voor aanvullende informatie of verlenging. Het zaaknummer van deze aanvraag is VEV-2026-3535.