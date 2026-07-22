Beslistermijn verlengd voor pakketautomaat in Veghel

De gemeente Meierijstad heeft de beslistermijn voor een pakketautomaat bij het Prins Willem Alexander Sportpark in Veghel verlengd met zes weken.

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Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning met zaaknummer OW-2026-2586. De automaat moet geplaatst worden op het adres Prins Willem Alexander Sportpark 30, 5461XL Veghel.

De verlenging betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. Reacties op de verlenging zijn niet mogelijk. Pas als er een ontwerpbesluit is opgesteld, kan er worden gereageerd. Bezwaar maken is pas mogelijk na een definitief besluit.