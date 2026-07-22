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Kermis in Eerde gepland van 4 tot en met 7 september
Vandaag om 10:07
Van 4 tot en met 7 september vindt de kermis plaats aan de Kapelstraat in Eerde. De gemeente Meierijstad heeft op 20 juli een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning.
De kermis zal vier dagen lang te vinden zijn in Eerde, op de Kapelstraat. De gemeente Meierijstad behandelt de vergunningaanvraag volgens de standaardprocedure. Binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag wordt een besluit genomen, tenzij aanvullende informatie nodig is.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VEV-2026-3544. Dit nummer wordt gebruikt voor verdere correspondentie over de vergunning.
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