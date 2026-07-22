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Melding toepassing grond bij Philippusstraat Sint-Oedenrode
Vandaag om 10:07
Bij de Philippusstraat in Sint-Oedenrode is een melding gedaan voor het gebruik van grond. Deze aanvraag is op 3 juli ontvangen door de gemeente Meierijstad.
De gemeente Meierijstad heeft een melding ontvangen voor het toepassen van grond bij een locatie aan de Philippusstraat in Sint-Oedenrode. Het gebruik van grond betekent dat er grond wordt neergelegd of verwerkt, wat effect kan hebben op de bodem en het milieu. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/509978 en DSO-kenmerk 2026070300544.
Deze melding is gedaan op 3 juli 2026 en er kan geen bezwaar tegen worden ingediend. Vragen over de melding kunnen worden gesteld aan de Omgevingsdienst Brabant Noord.
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