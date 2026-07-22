Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken bij Zuid-Oosterstraat in Tilburg

Bij Zuid-Oosterstraat 53 in Tilburg wordt een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ingericht. Het besluit is genomen door het college van burgemeester en wethouders op 14 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gehandicaptenparkeerplaats komt op de dichtstbijzijnde beschikbare locatie bij de toegang van het pand aan de Zuid-Oosterstraat 53. De aanvraag is gedaan door een bewoner die in het bezit is van een gehandicaptenparkeerkaart en om medische redenen in aanmerking komt voor een parkeerplek binnen honderd meter van zijn adres.

Het verkeersbesluit is genomen volgens de regels uit de Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. De politie van het district Hart van Brabant heeft na overleg ingestemd met de tijdelijke verkeersmaatregelen die nodig zijn voor de inrichting van de parkeerplaats.