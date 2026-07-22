Kunstwerk krijgt vergunning langs fietspad Bels Lijntje in Tilburg

De gemeente Tilburg heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van een stalen wachthuisje langs het fietspad Bels Lijntje, nabij de Belle van Zuylenstraat.

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Het gaat om een bouwactiviteit waarvoor op 29 april 2026 een aanvraag is ingediend. Het wachthuisje wordt geplaatst op perceel sectie E nr. 2148, dicht bij het pand aan de Belle van Zuylenstraat 11 in Tilburg.

Met deze omgevingsvergunning geeft de gemeente toestemming om het kunstwerk neer te zetten. Dit kan zorgen voor een verandering in de omgeving van het fietspad. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005429.