Vergunning verleend voor rooien van eik in Mierlo

In Mierlo is een vergunning verleend voor het rooien van een eik. Het besluit is op 20 juli verzonden en betreft een locatie nabij Burgemeester Termeerstraat 33.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 20 juli een besluit genomen over het rooien van één eik in de buurt van Burgemeester Termeerstraat 33 in Mierlo. Dit besluit is onderdeel van een verleende omgevingsvergunning.

Het betreft zaaknummer 17713788307. Volgens de procedure kunnen besluiten zoals deze door betrokkenen worden ingezien. Praktische informatie daarover is beschikbaar via de gemeente of officiële publicaties.