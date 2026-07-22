Vergunning verleend voor tuinhuis in Geldrop

Voor het plaatsen van een tuinhuis aan de Fleskensstraat in Geldrop is een vergunning verleend. Het besluit werd op 20 juli 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De omgevingsvergunning is verleend voor het adres Fleskensstraat 18 in Geldrop. De aanvraag heeft betrekking op het bouwen van een tuinhuis. Het besluit is geregistreerd onder zaaknummer 17713698540.

Het gaat hier om een reguliere vergunning, wat betekent dat er gebruik is gemaakt van de standaardprocedure. Het besluit is definitief en verzonden op 20 juli 2026.