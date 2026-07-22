Grond wordt toegepast op Luchenseheide in Mierlo

Er is een melding ontvangen voor het gebruik van grond op de Luchenseheide 50 in Mierlo. Het terrein wordt verbeterd en de bodemgesteldheid wordt hersteld door Driessen Grondwerken.

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Het college van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo heeft op 16 juli 2026 een melding ontvangen van Driessen Grondwerken B.V. Het bedrijf gaat grond toepassen op een terrein aan de Luchenseheide 50 in Mierlo. Dit wordt gedaan om de bodemgesteldheid te verbeteren en te herstellen.

Het toepassen van grond betekent dat er aarde wordt aangebracht op een terrein, wat invloed heeft op de bodem en het milieu. Deze melding is gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en geldt als een kennisgeving. Het is niet mogelijk om hier bezwaar tegen te maken.

De melding is geregistreerd onder DSO-verzoeknummer 2026071602270 en gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-012109.