Warmtepompaanvraag aan de Ter Borghstraat in Geldrop afgewezen

Een aanvraag voor een warmtepomp aan de Ter Borghstraat 9 in Geldrop is buiten behandeling gelaten. Het besluit hierover is op maandag 20 juli 2026 verstuurd.

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De aanvraag betrof het installeren van een warmtepomp voor een woning aan de Ter Borghstraat. Het proces is stopgezet en wordt niet verder behandeld. Het zaaknummer dat bij de aanvraag hoort, is 17713755222.

Het besluit is genomen door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Geldrop-Mierlo. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken, maar de details hierover vallen buiten de scope van dit bericht.