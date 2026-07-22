Omgevingsvergunning geweigerd voor carport in Mierlo

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een aanvraag voor het bouwen van een carport aan de Waterjuffer 31 in Mierlo afgewezen. Het besluit is op 20 juli verzonden.

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De aanvraag betrof de bouw van een carport op het adres Waterjuffer 31 in Mierlo. Het besluit om de vergunning te weigeren werd op 20 juli 2026 verstuurd door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo.

De weigering van de vergunning heeft betrekking op zaaknummer 17713708288. Het is niet bekendgemaakt waarom de aanvraag is afgewezen. Het besluit heeft mogelijk gevolgen voor de plannen op dit adres.