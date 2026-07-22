Tijdelijke woonunit aangevraagd in Mierlo

Op Broekstraat 59 in Mierlo is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. De aanvraag is op 18 juli 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een tijdelijke woonunit op het adres Broekstraat 59 in Mierlo. Het gaat om zaaknummer 17713794526.

Het is op dit moment nog niet mogelijk om bezwaar te maken. Dit kan pas nadat er een besluit is genomen over de aanvraag.