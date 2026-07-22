Vergunningsaanvraag voor kappen zomereik in Valkenswaard

In Valkenswaard is een aanvraag ingediend om een zomereik te kappen aan de Past. Heerkensdreef.

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De gemeente Valkenswaard heeft op 20 juli 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het kappen van een zomereik. Het gaat om een boom aan de Past. Heerkensdreef 29B, met zaaknummer 505780.

De aanvraag betreft het vellen van houtopstanden, wat betekent dat er toestemming nodig is om een boom te verwijderen. Het is een officiële melding van de aanvraag; de plannen zijn niet openbaar en er kan niet gereageerd worden.