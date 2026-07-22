Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning verleend voor uitrit aan Valkenierstraat in Valkenswaard

Vandaag om 10:12

De gemeente Valkenswaard heeft op 20 juli een vergunning verleend voor het realiseren van een uitrit aan de Valkenierstraat 187.

Gevonden voor jou

Het besluit betreft een aanvraag voor een uitweg op het adres Valkenierstraat 187 in Valkenswaard. De vergunning is goedgekeurd en de stukken zijn vanaf 21 juli zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Valkenswaard

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.