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Vergunning verleend voor uitrit aan Valkenierstraat in Valkenswaard
Vandaag om 10:12
De gemeente Valkenswaard heeft op 20 juli een vergunning verleend voor het realiseren van een uitrit aan de Valkenierstraat 187.
Het besluit betreft een aanvraag voor een uitweg op het adres Valkenierstraat 187 in Valkenswaard. De vergunning is goedgekeurd en de stukken zijn vanaf 21 juli zes weken lang in te zien op het gemeentehuis.
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