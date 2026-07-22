Termijn verlengd voor vergunning hulpgebouwen Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft de termijn voor een vergunningaanvraag aan de Mgr. Smetsstraat verlengd. Het gaat om een aanvraag voor het legaliseren van hulpgebouwen.

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Op 20 juli 2026 is besloten om de termijn voor de aanvraag omgevingsvergunning met dossiernummer 489697 met maximaal zes weken te verlengen. De aanvraag betreft het handelen in strijd met de ruimtelijke ordening.

Het adres in kwestie is Mgr. Smetsstraat 46, 5551AB Valkenswaard. De verlenging is een formele stap en biedt op dit moment geen mogelijkheid tot bezwaar maken. Het besluit is uitsluitend ter kennisgeving.