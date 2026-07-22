Metaalhandel in Valkenswaard mag bedrijfsafval verwerken

Metaalhandel van Esch in Valkenswaard heeft toestemming gekregen om bedrijfsafval en gevaarlijke afvalstoffen te verwerken. De gemeente verleende de vergunning op 20 juli.

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Het bedrijf Metaalhandel van Esch, gevestigd aan Deelshurk 18 in Valkenswaard, heeft een vergunning ontvangen voor het starten van milieubelastende activiteiten. Het gaat om het verwerken van bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen. De aanvraag werd op 12 januari 2026 ingediend en het besluit is deze week genomen door het college van burgemeester en wethouders.

De vergunning geeft het bedrijf toestemming om afvalstoffen te verwerken volgens de regels van de Omgevingswet. Dit kan gevolgen hebben voor het milieu in de omgeving van Deelshurk. Het besluit treedt in werking de dag na verzending.