Onderdoorgang onder spoor gepland in Zevenbergen

Gemeente Moerdijk heeft een aanvraag ontvangen voor een onderdoorgang onder het spoor bij Zuidrand, Zevenbergen. De aanvraag is op 17 juli 2026 ingediend.

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In Zevenbergen wordt een onderdoorgang onder het spoor gepland. De aanvraag hiervoor is ingediend bij de gemeente Moerdijk en betreft het gebied Zuidrand. Het project moet zorgen voor een betere doorstroming en toegankelijkheid in het gebied.

De aanvraag is op 17 juli 2026 ontvangen. Voorlopig gaat het alleen om een aanvraag en er is nog geen definitieve beslissing genomen. Zodra er een besluit is, kunnen inwoners eventueel bezwaar maken. Het inzien van de aanvraag kan op afspraak bij de gemeente Moerdijk.