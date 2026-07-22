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Exploitatievergunning verleend aan Moments & More in Zevenbergschen Hoek
Vandaag om 10:12
Moments & More Den Hoek aan de Rijksweg A16 in Zevenbergschen Hoek heeft een exploitatievergunning ontvangen van de burgemeester. De vergunning is op 20 juli 2026 verleend.
De exploitatievergunning is goedgekeurd voor de locatie aan Rijksweg A16 nr. 2 in Zevenbergschen Hoek. Hiermee mag Moments & More Den Hoek officieel starten met de bedrijfsvoering op deze plek.
De vergunning is afgegeven door de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Het besluit is onderdeel van de standaard procedure rondom bedrijfsactiviteiten in de regio.
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