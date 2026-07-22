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Vergunning voor Moments & More langs A16 bij Zevenbergschen Hoek
Vandaag om 10:12
De burgemeester van Moerdijk heeft een exploitatievergunning verleend aan Moments & More bij het Esso-tankstation langs de A16 in Zevenbergschen Hoek.
Het besluit werd genomen op 20 juli 2026 en heeft betrekking op de locatie Rijksweg A16 nr. 1. Moments & More is gevestigd bij het Esso Vissers Streepland-tankstation.
Met de exploitatievergunning mag Moments & More op deze locatie haar activiteiten voortzetten. De vergunning is verleend door de burgemeester van de gemeente Moerdijk.
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