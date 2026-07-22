Navigatie overslaan
Ontdek

Exploitatievergunning voor pension in Zevenbergen verleend

Vandaag om 10:12

De burgemeester van Moerdijk heeft een exploitatievergunning verleend voor een pension aan de Zuidhaven 29a in Zevenbergen.

Gevonden voor jou

De vergunning is op dinsdag 21 juli 2026 toegekend aan Hopmans Makelaardij B.V. Het bedrijf mag hiermee een pension exploiteren op het genoemde adres in Zevenbergen.

Een exploitatievergunning is nodig om een bedrijf officieel te mogen openen en te exploiteren. Het besluit is genomen door de burgemeester van de gemeente Moerdijk.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Moerdijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.