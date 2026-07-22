Exploitatievergunning voor pension in Zevenbergen verleend

De burgemeester van Moerdijk heeft een exploitatievergunning verleend voor een pension aan de Zuidhaven 29a in Zevenbergen.

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De vergunning is op dinsdag 21 juli 2026 toegekend aan Hopmans Makelaardij B.V. Het bedrijf mag hiermee een pension exploiteren op het genoemde adres in Zevenbergen.

Een exploitatievergunning is nodig om een bedrijf officieel te mogen openen en te exploiteren. Het besluit is genomen door de burgemeester van de gemeente Moerdijk.