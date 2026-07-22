Grond en baggerspecie toegepast bij Keteldiep in Klundert

Bij het Keteldiep in Klundert is grond en baggerspecie gebruikt. De melding hierover is afgehandeld op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

De gemeente Moerdijk heeft een melding ontvangen over het toepassen van grond en baggerspecie bij het Keteldiep in Klundert. Grond en baggerspecie zijn materialen die worden gebruikt om de bodem op te hogen of aan te leggen, wat invloed kan hebben op het milieu.

De melding is afgehandeld op 20 juli 2026 en heeft zaaknummer Z2026-00019020. Er is geen mogelijkheid om bezwaar of beroep in te dienen tegen deze melding. Het document ligt ook niet ter inzage.