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Beslistermijn verlengd voor gevelwijziging en dakkapel in Roosendaal

Vandaag om 10:12

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een vergunningaanvraag om een gevel te wijzigen en een dakkapel te vervangen aan de Kalsdonksestraat.

Gevonden voor jou

Het gaat om een aanvraag voor een omgevingsvergunning op het adres Kalsdonksestraat 10, 4702 ZE in Roosendaal. De vergunning betreft het aanpassen van de gevel en het vervangen van een bestaande dakkapel.

De verlenging van de beslistermijn betekent dat de gemeente meer tijd nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2026OPA048956.

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