Grond wordt gebruikt om tuin op te hogen in Veldhoven

De Crom Aannemingsbedrijf B.V. heeft een melding gedaan voor het ophogen van een tuin met grond aan de Grote Aard 25 in Veldhoven.

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De melding is op 16 juli 2026 ontvangen door de gemeente Veldhoven. Het betreft een kennisgeving onder het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), wat betekent dat er geen bezwaar kan worden gemaakt.

Bij de melding is zaaknummer Z-2026-012113 gekoppeld. Dit dient vermeld te worden bij alle correspondentie over deze zaak. De activiteit zal plaatsvinden op het terrein van het aannemingsbedrijf De Crom aan de Grote Aard 25.