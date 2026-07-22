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Veldhoven: aanvraag voor bouw van 25 woningen in Gehucht Noord
Vandaag om 10:12
De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor de bouw van 25 woningen in Gehucht Noord, tussen Antwerpsebaan en Roskam.
Op 17 juli 2026 is bij de gemeente Veldhoven een aanvraag ingediend om een vergunning te krijgen voor het bouwen van 25 grondgebonden woningen. Dit project is gepland in Gehucht Noord, een gebied tussen de Antwerpsebaan en de Roskam.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01284. Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken tegen de plannen. Dit kan pas nadat de gemeente een beslissing heeft genomen over de vergunning.
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