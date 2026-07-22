Roosendaal zet plannen voor Centrum West in gang

Het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal heeft op 7 juli 2026 het Omgevingsprogramma Centrum West vastgesteld. Dit programma biedt kaders voor de transformatie van het gebied tussen het spoor, de A58 en het stadscentrum.

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Met het Omgevingsprogramma Centrum West wil Roosendaal het gebied rondom de Laan van Brabant ontwikkelen tot een prettige woon- en leefomgeving. Het plan focust op woningbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie en leefbaarheid. In totaal kunnen er 1.000 tot 1.200 nieuwe woningen, voornamelijk appartementen, worden gerealiseerd. Daarnaast wordt ingezet op vergroening en de aanleg van nieuwe langzaamverkeersroutes.

De herontwikkeling van het gebied is opgedeeld in zes deelgebieden, waaronder het Ligaveld en Mill Hillveld. De gemeente kiest deels voor actief grondbeleid, waarbij zij zelf grond aankoopt en bouwrijp maakt. Voor andere gebieden wordt een organische ontwikkeling gestimuleerd, waarbij eigenaren en ontwikkelaars plannen indienen binnen de vastgestelde kaders.

Het programma bevat ook richtlijnen voor milieubeheer, zoals het beperken van geluidsoverlast en het bevorderen van biodiversiteit. De transformatie wordt gefaseerd uitgevoerd en zal naar verwachting 15 tot 20 jaar in beslag nemen.