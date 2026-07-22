Tijdelijke parkeerplaats bij Meerenakkerweg in Veldhoven goedgekeurd

De gemeente Veldhoven heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke parkeergelegenheid op het braakliggende terrein bij de kruising Meerenakkerweg en Zoom. De parkeerplaats is bedoeld voor bouwproject Slot Oost en mag worden gebruikt van 29 juni 2026 tot 30 juli 2027.

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Het besluit is op 20 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. De locatie betreft een deel van kadastraal nummer VHV01 sectie K nummer 3015. Het terrein wordt tijdelijk ingericht als parkeerplaats om het bouwproject Slot Oost in Veldhoven te ondersteunen.

De vergunning geldt voor een periode van ruim een jaar. Hierdoor kan het braakliggende terrein bij de kruising Meerenakkerweg en Zoom worden benut voor extra parkeerplaatsen. Dit biedt een praktische oplossing tijdens de bouw van Slot Oost.