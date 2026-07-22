Navigatie overslaan
Ontdek

Tijdelijke parkeerplaats bij Meerenakkerweg in Veldhoven goedgekeurd

Vandaag om 10:12

De gemeente Veldhoven heeft een vergunning verleend voor een tijdelijke parkeergelegenheid op het braakliggende terrein bij de kruising Meerenakkerweg en Zoom. De parkeerplaats is bedoeld voor bouwproject Slot Oost en mag worden gebruikt van 29 juni 2026 tot 30 juli 2027.

Gevonden voor jou

Het besluit is op 20 juli 2026 naar de aanvrager verzonden. De locatie betreft een deel van kadastraal nummer VHV01 sectie K nummer 3015. Het terrein wordt tijdelijk ingericht als parkeerplaats om het bouwproject Slot Oost in Veldhoven te ondersteunen.

De vergunning geldt voor een periode van ruim een jaar. Hierdoor kan het braakliggende terrein bij de kruising Meerenakkerweg en Zoom worden benut voor extra parkeerplaatsen. Dit biedt een praktische oplossing tijdens de bouw van Slot Oost.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Veldhoven

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.