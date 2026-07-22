Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwing in Veldhoven

De gemeente Veldhoven heeft een aanvraag ontvangen voor een verbouwing aan de Heuvelwal 4. Het gaat om een wijziging van de goot op de spouwmuur naar een bakgoot met overstek.

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Op 18 juli 2026 is bij de gemeente Veldhoven een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. Het betreft de locatie Heuvelwal 4 in Veldhoven. De aanvraag heeft als doel het aanpassen van een goot op de spouwmuur, zodat deze wordt vervangen door een bakgoot met overstek.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer VHZ2026-01285. Hoewel deze niet standaard ter inzage ligt, kan de aanvraag op verzoek worden ingezien. Bezwaar maken tegen de aanvraag is pas mogelijk nadat er een besluit over is genomen.