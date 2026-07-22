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Boerderij in Liessel krijgt vergunning voor verbouwing

Vandaag om 10:12

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de verbouwing van een boerderij aan de Oude Neerkantseweg 13 in Liessel. Het besluit is genomen op 20 juli 2026.

Gevonden voor jou

Het gaat om een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, waarbij zowel technische bouwactiviteiten als aanpassingen aan het omgevingsplan zijn goedgekeurd. De zaak is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0250.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage. Voor meer informatie hierover kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.

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