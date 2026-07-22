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Vergunning verleend voor verbouwing woning in Deurne

Vandaag om 10:12

De gemeente Deurne heeft een vergunning verleend voor de verbouwing en uitbreiding van een woonhuis aan de Voortseweg.

Gevonden voor jou

Het besluit is genomen op 20 juli 2026 en heeft betrekking op de locatie Voortseweg 8. De vergunning maakt het mogelijk om het bestaande woonhuis technisch te verbouwen en uit te breiden, volgens de regels van het omgevingsplan. Het dossier is geregistreerd onder nummer HZ-2026-0493.

Belangstellenden kunnen het besluit en de bijbehorende stukken bekijken. De documenten zijn opgenomen als bijlagen bij de publicatie. Voor verdere informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Deurne.

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