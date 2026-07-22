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Melding tijdelijke opslag van grond in Deurne

Vandaag om 10:12

Klomp Grond- en Sloopwerken heeft een melding gedaan voor het tijdelijk opslaan van grond aan de Bakelseweg 36 in Deurne.

Gevonden voor jou

Het bedrijf Klomp Grond- en Sloopwerken B.V. heeft bij de gemeente Deurne een melding ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het gaat om het tijdelijk opslaan van grond op de locatie aan de Bakelseweg 36.

De melding is op 14 juli 2026 ontvangen. Bij dit soort meldingen hoeft geen toestemming te worden aangevraagd; het is een kennisgeving waartegen geen bezwaar kan worden gemaakt.

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