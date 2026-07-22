Dakkapel aan voorzijde woning in Nuenen mag worden geplaatst

De gemeente Nuenen heeft een vergunning verleend voor een dakkapel aan de voorzijde van een woning aan de Constantijnstraat. De vergunning is op 20 juli bekendgemaakt.

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Burgemeester en wethouders van Nuenen, Gerwen en Nederwetten hebben toestemming gegeven voor het plaatsen van een dakkapel aan de voorkant van een woning op Constantijnstraat 39. De vergunning is op maandag 20 juli verzonden en treedt de volgende dag in werking.

Het gaat om zaaknummer 08203752684. Bewoners die de stukken willen inzien, kunnen een e-mail sturen naar [email protected] om de documenten digitaal te ontvangen.