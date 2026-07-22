Vergunning aangevraagd voor Harleytreffen in Nuenen

Er is een vergunning aangevraagd voor het Harleytreffen 2026, dat van 4 tot en met 6 september plaatsvindt aan De Huikert 35 in Nuenen.

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De aanvraag is ingediend door Stichting Gerwins Honk, namens de Harley Davidson Club Gerwin. Het evenement staat gepland op het terrein aan De Huikert 35 in Nuenen.

Het Harleytreffen duurt drie dagen, van vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september 2026. Tijdens dit motorfestival komen liefhebbers samen om hun passie voor Harley Davidson te delen.

Het college van burgemeester en wethouders van Nuenen c.a. beoordeelt de vergunningsaanvraag. Meer informatie over de aanvraag kan telefonisch worden opgevraagd.