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Bouw 28 appartementen in Nuenen aangevraagd

Vandaag om 10:13

In Nuenen is een aanvraag ingediend voor de bouw van 28 appartementen aan de Ligtsedreef. De vergunningaanvraag is op 20 juli ontvangen door de gemeente.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft een bouwtechnische activiteit op de Ligtsedreef 51 tot en met 78 in Nuenen. Burgemeester en wethouders hebben deze aanvraag officieel bekendgemaakt.

De stukken zijn vanaf vandaag digitaal in te zien. Een bezwaarschrift kan pas worden ingediend nadat de gemeente de omgevingsvergunning heeft verleend.

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